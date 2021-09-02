



На данный момент МАРТ может назвать конкуренцию недобросовестной, пишет Office Life, если есть не один признак такого поведения компании, а вся их совокупность. Из-за этого, в частности, нельзя официально заявить о недобросовестности, если компания еще не начала продавать товар.





Кроме того, министерство предлагает так изменить закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», чтобы бороться с приемом «таран» при закупках.





Суть приема такова. Создается неформальный картель поставщиков. Как правило, это три компании. Две из них за короткий интервал времени (на первых минутах торгов) поочередно снижают цену лота на существенную величину, пока не убеждаются, что добросовестные участники процедуры закупки, введенные в заблуждение такой стратегией поведения своих конкурентов, отказались от конкурентной борьбы. Третий участник на последних секундах аукциона предлагает цену незначительно ниже той, что предложена добросовестными участниками. В итоге схема срабатывает так, что выигрывает третий участник. Пока пресечь такое или наказать «картельщиков» невозможно. Но поправки это изменят.





МАРТ предлагает и другие изменения. Обсудить поправки можно до 10 сентября на правовом форуме.