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В Украине стартовала налоговая амнистия

С 1 сентября граждане Украины вправе подать единовременную добровольную декларацию с указанием имущества, с которого не были уплачены налоги и сборы.



Добровольное декларирование собственности и оплата сбора государству гарантируют освобождение от ответственности за прошлые нарушения налогового законодательства.

Декларировать разрешено имущество, приобретенное с 1998 года, но не позднее 1 января 2021 года. Его стоимость должна составлять более 400 тыс. грн. ($14 700); критичный параметр для квартир — площадь более 120 кв. м. Также подлежат декларированию дома площадью более 240 кв. м, нежилые помещения площадью более 60 кв. м, земельные участки площадью более 2 га, автомобили стоимостью от 2,25 млн грн.

Легализация такого имущества предполагает уплату налога: 5% — для имущества на территории Украины и 7% — для зарубежной собственности.

До подачи декларации плательщик обязан положить средства в национальной или иностранной валюте на счет в украинском банке.
OL
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