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Жители Сальвадора вышли на протесты против биткоина

Жители Сальвадора, где биткоин недавно наделили статусом платёжного средства наравне с фиатными деньгами, вышли высказать своё несогласие на улицы, пишет Markets Insider.



В конце прошлой недели в столичном Сан-Сальвадоре появились плакаты с надписями в духе «Нет отмыванию денег коррупционерами» и «Мы против биткоина». Митингующих поддержали сигналящие автомобилисты, пишет Dev.by.

«Мы знаем, что эта монета крайне волатильна. Её курс может измениться в одно мгновение, и мы никак не сможем на это повлиять», — говорит один из демонстрантов, представитель местного профсоюза.

Протесты прошли на фоне более широкой консолидации населения, которое требует увеличения пенсий. Некоторые опасаются, что правительство начнёт выплачивать их в крипте, из-за чего в период спада котировок люди окажутся в проигрыше.

Эксперты тоже скептически настроены к такому шагу местных властей. По их мнению, это повлияет на важные переговоры Сальвадора с МВФ по поводу займа, а сам закон был принят без предварительных технических исследований и общественного обсуждения. Проводить транзакции в биткоине наравне с фиатом официально станет можно с 7 сентября.
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