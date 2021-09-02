







В конце прошлой недели в столичном Сан-Сальвадоре появились плакаты с надписями в духе «Нет отмыванию денег коррупционерами» и «Мы против биткоина». Митингующих поддержали сигналящие автомобилисты, пишет Dev.by.





«Мы знаем, что эта монета крайне волатильна. Её курс может измениться в одно мгновение, и мы никак не сможем на это повлиять», — говорит один из демонстрантов, представитель местного профсоюза.





Протесты прошли на фоне более широкой консолидации населения, которое требует увеличения пенсий. Некоторые опасаются, что правительство начнёт выплачивать их в крипте, из-за чего в период спада котировок люди окажутся в проигрыше.





Эксперты тоже скептически настроены к такому шагу местных властей. По их мнению, это повлияет на важные переговоры Сальвадора с МВФ по поводу займа, а сам закон был принят без предварительных технических исследований и общественного обсуждения. Проводить транзакции в биткоине наравне с фиатом официально станет можно с 7 сентября.