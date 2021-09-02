







Бар Cuba (61 000 рублей или $ 25 000)





Объявление о продаже появилось 16 августа 2021 года. Бар хозяева позиционируют как «заведение с отличной восьмилетней репутацией» и «любимое место для встреч гродненцев и гостей города». С баром продаётся вся мебель, барное и кухонное оборудование и даже напитки, пишет Hrodna.life. Хозяева предлагают рассмотреть вопрос о покупке помещения в собственность.









В помещении — 100 м. кв. Арендная стоимость — самая низкая для центра города. В зале установлены кондиционер, вытяжка, TV 55 и 43″, музыкальное и акустическое оборудование. Оборудование и посуда подбирались согласно санитарно-эпидемиологическим правилам. Возможен торг.





Бар несколько лет назад столкнулся с проблемами из-за непонимания с соседями. Они жаловались на шум и регулярно вызывали милицию. Место на Калючинской, 12 можно назвать неудачным для бизнеса — там закрылся и бар «Moloko». Летом после сильного дождя бар затопило.





«Захотел — продаю», — коротко прокомментировал владелец бара и бросил трубку.





Бар Corsar (36 500 рублей или $ 14 520)





Бар на Кирова, 3 продается с 16 августа. Он работает с марта 2018 года. «Своя клиентская база, своя световая и звуковая аппаратура, уютный дворик для летней площадки, адекватная аренда, своё ООО со всеми лицензиями», — так описывают владельцы бизнес. Они также согласны поторговаться. Бар продаётся в связи со сменой места жительства владельца.





По номеру, указанному в объявлении, Hrodna.life не ответили. По информации редакции, бар уже продали. Связаться с новым владельцем пока не удалось. Работники рассказали о смене концепции заведения.





«Coffee pause» (цена договорная)





Краткое объявление о продаже кофейни появилось 24 августа.





Заведение открылось на улице Большой Троицкой два года назад. Фишкой кофейни были венские вафли. По вторникам 10% от выручки владельцы обещали перечислять на благотворительность.





Бизнес продают в связи с переездом в другую страну, вероятно — Польшу, рассказал владелец кофейни Игорь. «Пока были туристы, пока были открыты границы, было неплохо [в плане ведения бизнеса]», — рассказал бизнесмен. Покупкой кафе активно интересуются — Игорь выбирает покупателей. Цену возможной сделки он не раскрывает.





La Bar Storiz (41 000 рублей или $ 16 310)





Объект общественного питания на ул. Большая Троицкая также продается с 17 августа. «С оборудованием и мебелью. Все коммуникации, вентиляция, горячее и холодное водоснабжение. 28 кв.м. Посадочных мест — 23, с учетом контактного бара. Торг уместен», — сообщает хозяйка. От комментариев Hrodna.life она отказалась.





Бар ''Lunatic'' (130 000 рублей или $ 52 000)





О продаже бара стало известно еще в середине июля 2021 года, о чем Hrodna.life рассказал. Тогда хозяин уверил нас, что заведение «переедет» в Минск, но бар по-прежнему находится в объявлениях о продаже.





В продажу входила лицензия, договор аренды на пять лет (по самой низкой ставке в городе), система кондиционирования и вентиляции, рассчитанная под кальяны, полный комплект музыкального оборудования (колонки, пульт, сабвуфер, светомузыка).





С покупкой владелец мог приобрести профессиональное барное оборудование, посуду, изготовленную для бара дизайнерскую мебель. Она включает барную стойку и столы из гранита, а также неоновую вывеску. В помещении находятся два санузла, моечный цех, склад и гардероб.





''Ниндзя Кебаб'' (85 000 рублей или $ 33 800)





Сеть кафе, фишка которых — шаурма, продается с 16 августа. «Кафе полностью оборудованы профессиональной техникой. Одно кафе находится на лучшем трафике города, на ул. Советской, второе — на проездной улице Белуше. С момента открытия точки сразу работали в плюс. Бизнес под ключ, всё в комплекте. Бонусом оборудованный склад 70 квадратов с дешевой арендой. Причина продажи — эмиграция», — значится в объявлении.





«В процессе», — ответил владелец на вопрос о продаже. От других комментариев он отказался.





Бильярдный клуб (28 000 рублей или $ 11 100)





Действующий бильярдный клуб с четырьмя столами, торговой точкой и кальянами продается с 6 июля.





Бизнес был прибыльным до 2014 года, а потом «всё забрал интернет», рассказал Hrodna.life владелец Сергей. «Главное — себя разрекламировать, навешать людям лапши на уши, что вот так надо делать и как отдыхать. Это делается при помощи интернета — Instagram, TikTok. А это всё стоит денег и затрат». Это уже пятый бильярдный клуб Сергея с 1996 года. Бизнес не убыточный, но дохода не приносит. Покупателей пока нет. По мнению Сергея, некому покупать — все пытаются продать. Закрываться он пока не планирует.

Что еще продают в Гродно?

Также в Гродно продается другой готовый бизнес: от торговых палаток и фото-точек до салонов красоты и кузницы. Например, магазин разливных напитков, павильон с шаурмой, салон мобильных и компьютерных аксессуаров.





Экономист: «Атаки на частный бизнес сейчас набирают оборот»





Экономист Лев Львовский. Фото: соцсети героя





— Вопрос продажи готового бизнеса сейчас скорее всего находится на локальном пике популярности, — прокомментировал Hrodna.life Лев Львовский, экономист проекта BEROC. — Здесь стоит различать две важные категории, обе из которых связаны с текущей фазой политического кризиса, — перепродажа бизнеса с целью формальной смены собственника, когда у государственных органов начинает внезапно появляться слишком много претензий именно к конкретному собственнику, и настоящая продажа готового бизнеса, связанная с уходом от дел или отъездом из страны собственника.





Выгодно ли сейчас покупать бизнес? «Если речь идет о предпринимателях, которые вынужденно уезжают из страны, то понятно, что бизнес они будут продавать с тем или иным дисконтом (скидкой — Hrodna.life). Поэтому кто-то действительно может от этого выиграть. С другой стороны, атаки на частный бизнес сейчас набирают оборот, и нет никакой гарантии, что у нового, вероятно, прежде лояльного к властям собственника не появятся точно такие же проблемы, как у предыдущего владельца», — считает экономист.





Часть бизнеса можно вести и дистанционно, но в таком случае снижается и изначальная мотивация его продавать. Некоторые предприниматели продают бизнес из-за вынужденного переезда, а некоторые из-за добровольного. От этого тоже будет зависеть то, насколько они могут сохранить бизнес даже после переезда, комментирует эксперт.





Как много бизнесменов закроют проекты и что ждет Беларусь, если это произойдет?





— Делать такие предположения сейчас невозможно, — считает Лев Львовский. — Вообще, закрытие рентабельных бизнесов вещь крайне редкая. В то же время, мы видим возвращение старой риторики со стороны властей об антисоциальной роли бизнеса, нелояльности со стороны предпринимателей и, конечно же, сопутствующие этим заявлениям конкретные действия — уголовные и административные дела, проверки и штрафы. Каков будет масштаб бедствия, в данном случае зависит от дальнейших действий властей и, конечно, от общей экономической конъюнктуры.