



Как сообщили в Брестском облисполкоме, сделка состоялась на основании решения органа власти об отчуждении акций ОАО «Изоляция» и по результатам конкурса по их продаже. Договор купли-продажи заключен 27 августа.





ОАО «Изоляция» находится в Березовском районе и специализируется на производстве мягких кровельных и гидроизоляционных материалов. Покупатель обязался выполнить ряд условий: в частности, пишет 1reg.by, он должен инвестировать в ОАО «Изоляция» в течение двух лет не менее 3,5 миллиона рублей для пополнения внеоборотных средств.

Кроме того, в 2021-2024 годах на «Изоляции» должен быть создан новый вид экспортно-ориентированного производства – битум нефтяной. Его можно будет использовать как сырье для изготовления основной продукции предприятия и производства модифицированного битума и битумных эмульсий.





Покупатель также взял на себя обязательства по сохранению численности работников ОАО и обеспечению роста их заработной платы. До полного выполнения обязательств установлен запрет на отчуждение проданных акций либо распоряжение ими другим способом.





«Договором купли-продажи акций также определены меры ответственности покупателя за невыполнение и несвоевременное выполнение обязательств. В том числе предусмотрена возможность отказа Брестского облисполкома от исполнения договора в одностороннем порядке (без возмещения понесенных покупателем расходов) с последующим возвратом акций в собственность Брестской области на безвозмездной основе», – подчеркнули в облисполкоме.





Оплата цены государственного пакета акций ОАО «Изоляция» проводится в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора. Перевод акций покупателю осуществляется после их оплаты.