



Правительство разрешило реализовать некоторые помещения крупных предприятий в Минске и Витебске, это следует из постановления Совмина от 30 августа №492, пишет Sputnik, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале.





Минский тракторный завод может продать изолированное помещение на улице Некрасова 28-139. Весной текущего года оно оценивалось примерно в 355 тысячи рублей - это почти 142 тысячи долларов (без учета налога на добавленную стоимость).





Еще одно предприятие - "ИНТЕГРАЛ" теперь может продать капитальное строение в белорусской столице, расположенное по улице Корженевского, 16/9. Его рыночная стоимость составляет 655 447 рублей (более 261 тысячи долларов) с учетом НДС.





Минскому автомобильному заводу правительство разрешило реализовать два изолированных помещения по адресу Охотская 145-145 и 145-146. Их стоимость равна 991 434,6 рублей (свыше 991 тысячи долларов) с учетом НДС.





"Вистан" может теперь продать помещение на улице Димитрова, 36/23-5, но не ниже 619 440 рублей (свыше 247 тысяч долларов) с учетом НДС.





"Витязь" сможет реализовать здания по улице Воинов-Интернационалистов в Витебске с начальной ценой от 392 тысяч до 1,3 млн (156 тысяч и 520 тысяч долларов), а также два незавершенных здания на Старобабиновичском тракте в Витебске с начальной ценой 753 тысячи и 1,5 млн (300 тысяч и 600 тысяч долларов соответственно).





Разрешение на то, чтобы выставить на аукцион здание на улице Бабушкина, 60 в Минске получил "Горизонт". Цена составит не ниже 3,94 млн (свыше 1,57 миллиона долларов) - также с учетом налога.