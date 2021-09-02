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Онлайн-магазин KupiVIP объявил о закрытии после 13 лет работы

Онлайн-магазин KupiVIP, который входит в список самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, заявил, что прекращает работу. В июле покупать компанию отказался «Яндекс».



Онлайн-магазин одежды и обуви KupiVIP не озвучил причины своего решения. Площадка работала больше 13 лет и предлагала одежду и товары для дома со скидками до 90%.

Информация о том, пишет Officelife.media, что «Яндекс» договорился о покупке компании Private Trade, управляющей магазином KupiVIP, появилась в мае этого года. Сделка включала еще и пять офлайн-магазинов KupiVIP, а также распределительный центр в Подмосковье. Но спустя два месяца «Яндекс» заявил, что передумал покупать этот бизнес.

Как удалось выяснить Forbes, KupiVIP был интересен «Яндексу» как стартовая площадка и опытный игрок с отлаженной командой и инфраструктурой, рассчитывали также «унаследовать» несколько тысяч партнеров онлайн-магазина.

По оценке аналитиков, KupiVIP проигрывал конкуренцию крупнейшим интернет-магазинам и маркетплейсам. Самые пессимистичные прогнозы и вовсе говорят о том, что к концу 2021 года его стоимость могла бы снизиться до нуля. В итоге онлайн-ретейлер все равно пришлось бы закрыть. По итогам 2020 года его оборот сократился на 10%.
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