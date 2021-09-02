«Центр новых идей» провел исследование, в котором его авторы пытались выяснить, пишет Ежедневник, как чувствует себя столичный бюджет сегодня, и что ему угрожает завтра.





Бюджетная система Беларуси складывается из Республиканского бюджета и бюджетов местных. На местном уровне половина средств расходуется в шести областных бюджетах и бюджете Минска. Последний занимает отдельное место. Столичные функции обязывают к большим расходам, но одновременно открывают и большие возможности.

Расходы Минска превысили его доходы

Авторы работы отметили, что расходы консолидированного бюджета Беларуси за прошлый год составили 42 млрд рублей. Из них 22 млрд рублей пришлись на местные бюджеты, самым внушительным из которых является столичный. Здесь за 2020 год было израсходовано 5,6 млрд рублей. Это в 2,6 больше самого скромного из прочих местных бюджетов – бюджета Гродненской области.





Аналогичная ситуация в доходной части. Здесь бюджет Минска получил средств в объеме 5,3 млрд рублей. Это четверть всех доходов местных бюджетов или 14% доходной части консолидированного бюджета страны. В сравнении с иными местными бюджетами столичный собирает в 2,4 раза больше доходов, чем самый скромный по части собранных средств бюджет Гродненской области.





За 2020 год расходы столицы превысили ее доходы на 293,5 млн рублей.





С одной стороны, по мнению исследователей, это самый большой дефицит среди местных бюджетов за прошлый год. С другой, это на треть меньше того дефицита, который ожидался. Тем не менее в течение последних лет столичный бюджет ежегодно исполнялся с превышением расходной части над доходной. Не в последнюю очередь за счет того, что Минск единственный из регионов, который перечисляет в Республиканский бюджет средств в большем объеме, чем из него получает.

Обеспечивает себя сам

По итогам 2020 года в структуре доходов местных бюджетов собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) в среднем составили 75,7% от общей суммы доходов, т.е. они были не в состоянии покрыть около четверти собственных расходов.





Столица обеспечивала себя собственными поступлениями в прошлом году на 99,1%. Похожей ситуацией могут похвастаться считанные местные бюджеты.





«Тем не менее, столица тратит больше, чем зарабатывает, – указывается в исследовании. – Однако, если учесть средства, которые Минск перечисляет в республиканский бюджет, столичный бюджет был бы профицитный, чего не скажешь об иных местных бюджетах. Они получают дотации и субвенции из республиканского бюджета и при этом в большинстве демонстрируют дефицит».





Как считают авторы исследования, само по себе превышение расходов над доходами бюджета не является показателем его неэффективности. В такой ситуации есть даже немало положительных сторон. Дефицит может служить показателем роста экономики, ее потенциала, эффективным способом оживления деловой активности, особенно в период неблагоприятных условий. Но здесь важным критерием является возможность обслуживать дефицит, привлекать средства на развитие, в том числе кредитные, рыночные.

Что будет с бюджетом Минска завтра?

Непростой 2020 год столица пережила не без сложностей для местного бюджета. Во-первых, рост расходов превысил рост доходов – 8% против 4,8% соответственно. Во-вторых, дефицит бюджета вырос в 2,5 раза. Кроме того, в 1,5 раза выросла просроченная задолженность по бюджетным ссудам – с 36,3 млн рублей до 56,1 млн рублей. Скромный рост доходов обязан снижением поступлений от налога на прибыль, налогов на собственность и неналоговых доходов. В год пандемии столица на 31,5% увеличила расходы на здравоохранение и на 15,4% на социальную политику, при этом были существенно сокращены расходы на транспорт (-19,3%) и жилищное строительство (-23,1%).





Планы на текущий год у городских властей, не амбициозны, но оптимистичны: рост доходов на 4,6% при росте расходов лишь на 2,7%. Еще дефицит бюджета запланирован в 3,4% или 200 млн рублей.





Однако, отмечают исследователи, не только столичные, но и в целом показатели экономики в начале текущего года обманчиво оптимистичны. Сказывается низкая база начала прошлого года и хорошая конъюнктура на внешних рынках. Насколько устойчивым окажется столичный бюджет перед актуальными вызовами – от закрытия экспортных рынков до лишения доступа к зарубежным источникам финансирования – покажет вторая половина года.





Столичный бюджет за счет отсутствия существенной сельскохозяйственной составляющей, наличия наиболее платежеспособного в стране спроса, а также высокодоходных сфер, как IT, может рассчитывать на возможность противостоять нарастающим негативным тенденциям в экономике дольше прочих местных бюджетов.





«Но, тем не менее, его возможности также не безграничны. Рано или поздно последствия санкций, закрытия рынков и негативного инвестиционного климата будут сказываться и здесь. С учетом запаса прочности национальной экономики – размера золотовалютных резервов, наличия перспективных рынков и собственной сырьевой базы, более реалистичным выглядит сценарий, когда последствия негативных факторов не заставят себя долго ждать», – резюмировали аналитики.



