Ранее сообщалось, что обыкновенные акции крупнейшего белорусского банка (доля государства в акционерном капитале — 99%) выставлялись на продажу всего по 18 копеек и в случае определенных решений в дальнейшем могли быть конвертированы в привилегированные с высоким уровнем доходности, пишет officelife.media

Беларусбанк подтвердил, что пакет собственных простых (обыкновенных) акций был приобретен им в качестве отступного в рамках существующих норм законодательства. На момент сделки рыночная (биржевая) цена на обыкновенные акции общества отсутствовала, и стороны прибегли к независимой оценке.

Стратегия развития банка (аналог бизнес-плана) определяет, что цена реализации акций инвесторам равна цене их приобретения в отступное.





Часть пакета акций банк реализовал по данной цене акционерам банка — физическим лицам. Также право приобрести акции по данной цене была у акционеров — юридических лиц, но спрос отсутствовал», — говорится в официальном комментарии.

По прошествии года нереализованные акции были предложены к покупке акционерам — физическим лицам, а также работникам банка. В данный момент проходит первый этап продаж (на втором и третьем этапах к покупке, кроме акционеров, будут допущены также работники акционерного общества. — Прим. ред.)





В банке подчеркнули, что практика продажи акций общества физическим лицам не является единичным случаем, подписки на простые акции проводятся с 2014 года, их параметры регламентированы собранием акционеров.











