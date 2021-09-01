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Белорусам рекомендуют иметь три банковские карточки. В целях безопасности

Старший следователь по особо важным делам СК Иван Судникович порекомендовал белорусам иметь три банковские карточки.

Об этом он рассказал на заседании проекта БЕЛТА «Экспертная среда».

«Все используют в основном одну банковскую карточку для всего. Рекомендация — три банковские карточки. Первая банковская карточка должна быть как расчетная. Вы ее используете при оплате в магазинах, на заправке и так далее. Вторая карточка — виртуальная, которую вы используете при оплате в интернет-магазинах, переводя на нее определенную сумму. Вы можете ее закрыть, открыть, перевыпустить. И третья карточка — накопительная, где вы храните свои сбережения. И вы ее получили в банке, закрыли в свой сейф и никогда не используйте ни при платежах в интернете, ни в магазине. Это табу», — сказал Иван Судникович, подчеркнув, что все это позволит значительно сократить возможность хищения с карты денег.
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