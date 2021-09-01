Трибунал в Гааге обязал власти Беларуси выплатить российскому инвестору более $20 млн
Международный арбитражный трибунал в Гааге обязал власти Беларуси выплатить 22,5 миллиона долларов российскому инвестору.
Международный арбитражный трибунал в Гааге обязал власти Беларуси выплатить 22,5 миллиона долларов российскому инвестору за экспроприированное имущество и нарушение стандарта справедливого обращения в деле «Манолиум-Процессинг» против РБ, сообщает Свабода
Это первое решение с участием Беларуси в инвестиционном арбитраже, результат которого появился в публичном доступе.
В 2003 году российская компания «Манолиум-Процессинг» заключила с Мингорисполкомом инвестдоговор на застройку земельного участка в центре беларуской столицы.
В качестве платы за получение такого права россиянам нужно было возвести несколько коммунальных объектов.
Вскоре это право у них отобрали. Несмотря на то, что к тому моменту объекты уже были построены, беларуские госорганы отказались компенсировать затраты.
«Манолиум-Процессинг» требовал возместить упущенную выгоду.
По словам экспертов, еще как минимум два экономических дела против Беларуси рассматриваются другими международными трибуналами.
16:07 01/09/2021
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