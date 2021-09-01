Международный арбитражный трибунал в Гааге обязал власти Беларуси выплатить 22,5 миллиона долларов российскому инвестору за экспроприированное имущество и нарушение стандарта справедливого обращения в деле «Манолиум-Процессинг» против РБ, сообщает Свабода





Это первое решение с участием Беларуси в инвестиционном арбитраже, результат которого появился в публичном доступе





В 2003 году российская компания «Манолиум-Процессинг» заключила с Мингорисполкомом инвестдоговор на застройку земельного участка в центре беларуской столицы.





В качестве платы за получение такого права россиянам нужно было возвести несколько коммунальных объектов.





Вскоре это право у них отобрали. Несмотря на то, что к тому моменту объекты уже были построены, беларуские госорганы отказались компенсировать затраты.





«Манолиум-Процессинг» требовал возместить упущенную выгоду.





По словам экспертов, еще как минимум два экономических дела против Беларуси рассматриваются другими международными трибуналами.