Ранее укашенко заявлял, что после отказа МВФ выделить средства Минску для борьбы с новым коронавирусом белорусские власти хотели бы получить финансирование через ЕАБР.





Обратилась ли уже белорусская сторона с этим запросом в банк? Какой объем средств и на каких условиях мог бы предоставить ЕАБР? С этими вопросами к главе ЕАБР Николаю Подгузову обратилось агентство Прайм.





— Речь идет о финансировании по линии Евразийского фонда стабилизации и развития, средствами которого управляет ЕАБР. Банк не принимает решения о выделении средств Фонда. Это прерогатива Совета ЕФСР, в который входят министры финансов государств-участников, - сообщил Николай Подгузов.





По его словам, в настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Беларуси по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе.





- Говорить о сумме кредита и конкретных сроках его предоставления пока преждевременно», - отметил Николай Погузов.