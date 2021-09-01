Американская корпорация Cummins прекратила сотрудничество с БелАЗом
Американская компания Cummins, один из поставщиков двигателей на БелАЗ, больше не отправляет свою продукцию беларускому предприятию.
Американская компания Cummins, один из поставщиков двигателей на БелАЗ, подтвердила Профсоюзу беларусов в Великобритании, что больше не отправляет продукцию беларускому предприятию и его дилерам.
Это результат европейских санкций и работы беларуских диаспор.
Ранее этим летом о полном прекращении сотрудничества с БелАЗом объявил Rolls Royce.
14:09 01/09/2021
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