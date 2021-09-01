+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Вроде и не понедельник: белорусский рубль подешевел ко всем валютам

Белорусский рубль дешевеет к корзине валют уже шестой раз за последние семь торгов.

Курс доллара вырос на 0,0063 BYN до 2,5104 BYN/USD и оставил минимум за две недели.

Курс евро поднялся на 0,0052 BYN до 2,9665 BYN/EUR и с максимума за 22 дня взобрался на максимум за 26 дней.

За последние семь торгов евро подорожал на 0,0286 BYN.

Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0154 BYN до 3,4328 BYN/100 RUB — максимума за 26 дней.

Российский рубль сегодня укрепился уже шестой раз за последние семь торгов. За это время сотня российских рублей выросла в цене на 0,0493 BYN.

Итоги августа 2021 на валютном рынке Беларуси

В августе белорусский рубль подешевел только к американскому доллару. Влияния санкций пока не видно, но разворот уже наметился (сравните с итогами июля, см. ниже).

В середине месяца доллар опускался до минимума за два месяца, а евро до минимума за год.

курс доллара +0,0044 BYN (+0,18%);
курс евро −0,0128 BYN (−0,43%);
курс российского рубля −0,0019 BYN (−0,06%);
корзина валют−0,07%.

Московская биржа

На валютной бирже в Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился всего на 9 копеек до 73,1912 RUB/USD.

Средневзвешенный курс евро опустился сразу на 25 копеек до 86,42 RUB/EUR.

Итоги августа 2021 на валютном рынке России

Российский рубль в августе немного подешевел к доллару, но укрепился к евро.

курс доллара +0,1393 RUB (+0,19%);
курс евро −0,3253 RUB (−0,37%);
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]