Курс доллара вырос на 0,0063 BYN до 2,5104 BYN/USD и оставил минимум за две недели.





Курс евро поднялся на 0,0052 BYN до 2,9665 BYN/EUR и с максимума за 22 дня взобрался на максимум за 26 дней.





За последние семь торгов евро подорожал на 0,0286 BYN.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0154 BYN до 3,4328 BYN/100 RUB — максимума за 26 дней.





Российский рубль сегодня укрепился уже шестой раз за последние семь торгов. За это время сотня российских рублей выросла в цене на 0,0493 BYN.





Итоги августа 2021 на валютном рынке Беларуси

В августе белорусский рубль подешевел только к американскому доллару. Влияния санкций пока не видно, но разворот уже наметился (сравните с итогами июля, см. ниже).





В середине месяца доллар опускался до минимума за два месяца, а евро до минимума за год.





курс доллара +0,0044 BYN (+0,18%);

курс евро −0,0128 BYN (−0,43%);

курс российского рубля −0,0019 BYN (−0,06%);

корзина валют−0,07%.





Московская биржа

На валютной бирже в Москве к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился всего на 9 копеек до 73,1912 RUB/USD.





Средневзвешенный курс евро опустился сразу на 25 копеек до 86,42 RUB/EUR.





Итоги августа 2021 на валютном рынке России





Российский рубль в августе немного подешевел к доллару, но укрепился к евро.





курс доллара +0,1393 RUB (+0,19%);

курс евро −0,3253 RUB (−0,37%);