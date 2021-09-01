



Оршанский район является типичным примером белорусской региональной экономики. Здесь есть условия для развития потенциала в виде выгодного месторасположения, неплохой промышленной и сельскохозяйственной базы, достаточно квалифицированного, как в целом по стране, человеческого капитала.





Тем не менее развитие района оставляет желать лучшего: население неуклонно снижается, заработки отстают от среднего уровня, а местный бюджет требует все большей поддержки для покрытия необходимых расходов.





Эти проблемы Оршанщины не являются новостью. Еще до совещания, прошедшего в августе 2018 года, в результате которого постов лишились министры промышленности и архитектуры и строительства, на примере данного района, зная его болевые точки, правительство должно было показать “системную работу по опережающему развитию”, чтобы распространить опыт в будущем на всю страну.





То, что ключевые проблемы развития не были решены, стало формальным поводом громких отставок и перестановок.





В качестве нового решения локальных проблем был утвержден план развития района до 2023 года. Документ охватил широкий перечень мероприятий по 18 направлениям – от традиционных промышленности и сельского хозяйства, до внедрения элементов “умного города”. Ориентирами программы были выбраны показатели выручки, инвестиции, заработной платы, а также собственные доходы района.





Демография по-прежнему больная точка

Проблемы с демографией в регионах очевидны на примере Оршанского района. Около одного процента составляет ежегодное снижение население. Всего с 2017 по 2021 года население здесь сократилось на 6,8 тыс. человек или на 4,4%.





Очевидно остро стоит в районе проблеме не только с сокращением населения как такового, но и в снижении числа населения занятого в экономике. С 2017 по 2021 год сокращение по этой категории составило 3,3 тыс. человек, т.е. район потерял 5,2% занятых. Такая ситуация закономерна, если проанализировать местную ситуацию с заработной платой.





Заработная плата как игра в догонялки

Уровень оплаты труда традиционно является основным показателем, характеризующим эффективность экономического развития регионов Беларуси. Витебский регион в целом по этому показателю не является лидером, а Оршанский район, в свою очередь, отстает даже от средних по области значений.





В первом полугодии 2021 года показатель номинальной начисленной заработной платы в районе составил 1056 рубля или 93,1% от областного уровня оплаты труда. Между тем, именно по итогам текущего года программой развития района планируется доведение показателя оплаты труда до среднего областного уровня.





Тем не менее с начала реализации данной программы именно в текущем году наблюдается максимальное отклонение уровня заработной платы в районе от показателя сформировавшегося в целом по области.





Номинальная начисленная заработная плата по Витебщине за январь–июнь 2021 года сложилась на уровне 84% от среднего по стране значения. В свою очередь заработки в Оршанском районе складываются на четверть ниже средних по Беларуси.





Можно ли залить проблемы деньгами? По-видимому, нет

План развития Оршанского района предполагает как прямое направления средств, в первую очередь бюджетных, на развитие района, так и создание льготных условий ведения бизнеса. Общий объем финансового обеспечения программы развития района до 2023 года составляет 2,4 млрд. рублей, из которых 0,9 млрд. средства бюджетов, а 0,7 млрд. рублей кредитные ресурсы.





Вброс существенных денежных средств в экономику района позволил стабильно увеличивать объем промышленного производства и довести его долю от областного с 5,9% в 2017 году до 6,5% по итогу 2020 года. Однако, в то же время существенно выросли запасы готовой продукции – с 136% среднемесячного объема промпроизводства до 193,7% за аналогичный период.





Значительные объемы государственной поддержки не могли не отразится на состоянии бюджета Оршанского района.





Во-первых, с 2017 года существенно вырос уровень его дотационности. Если до момента начала реализации указа о развитии района местный бюджет на 68% состоял из собственных налоговых и неналоговых доходов, то по итогу 2020 года данный показатель снизился до 56%. Уже почти половину доходной части бюджета района составляют средства безвозмездно передаваемые местному бюджету из республиканского бюджета и иных источников.





Во-вторых, заметно выросли поступления от налога на прибыль. Если в 2017 году местный бюджет за счет этого источника пополнился на 3,8 млн рублей, то в 2020 году получил уже 10,4 млн. рублей. Однако, даже при таком существенном и качественном росте, доля этого доходного источника в суммарном объеме доходов бюджета Оршанского района возросла лишь с 3 до 4 процентов.





Кроме того, заметные изменения произошли в объеме сбора земельного налога и штрафов зачисляемых в местный бюджет. Собирать земельный налог стали ощутимо меньше: в 2017 года 5,1 млн рублей, а в 2020 году уже 2,5 млн рублей. Доходы от штрафов также снижаются вдвое – с 1,3 млн в 2017 году до 0,6 млн в 2020-ом.





Таким образом, за несколько лет прошедших с момента принятия указа о развитии Оршанского района местная экономика получила ощутимый объем государственной поддержки. Только за 2018-2020 годы это уже как минимум 1,4 млрд. рублей.





Однако результаты все еще остаются противоречивыми. С одной стороны, в районе снизилось число убыточных организаций с 23,9% в 2017 году до 7,4% по итогу 2020-го, выросла чистая прибыль с 32,5 до 286,3 млн. рублей за аналогичный период. Это в свою очередь привело к росту в 2,7 раза поступлений от налога на прибыль в местный бюджет.





Вместе с тем ситуациям с занятостью, оплатой труда и местным бюджетом в районе остаются сложными не только на фоне страны, но даже на фоне не самой благополучной Витебской области. Заработки остаются на четверть ниже чем в среднем по стране, рабочих рук становится меньше, а зависимость от поддержки госбюджета ощутимо возросла.