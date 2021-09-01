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Минималка в Литве вырастет на 88 евро - это в 1,5 раза больше средней в Беларуси

Министерство социальной защиты и труда предлагает увеличить минимальную зарплату в Литве на 88 евро, до 730 евро "на бумаге" (до вычета налогов), эту информацию BNS подтвердили два не связанных между собой источника.

Ранее предлагалось увеличить минимум на 61 евро (на 9,5%) до 703 евро, однако министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что минималка может увеличиться и больше. Вопрос повышения минималки внесен в повестку дня заседания правительства 1 сентября, однако во вторник вечером необходимые документы еще не были переданы.

Если правительство одобрит такое решение, то в пятницу его передадут на обсуждение в Трехсторонний совет, а окончательное решение правительство примет в октябре вместе с бюджетом на 2022 год.

Сейчас минимум в Литве составляет 642 евро "на бумаге".

Трехсторонний совет, в который входят представители профсоюзов, работодателей и правительства, к единому решению по этому вопросу не пришел и представил правительству разные позиции.

Минфин и Центробанк Литвы предлагали увеличить минимум до 703 евро "на бумаге", профсоюзы - до 750 евро, а работодатели предлагали вообще не повышать минималку, пока неясно, какие последствия пандемия будет иметь для литовского бизнеса.

Согласно Трудовому кодексу Литвы, минимум могут платить только за неквалифицированную работу - уборщикам, грузчикам и т.п.

Для сравнения: минимальная зарплата в Беларуси - 400 рублей, или около 135 евро, средняя в июле - 1 471,70, или около 490 евро.
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