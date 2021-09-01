Ранее предлагалось увеличить минимум на 61 евро (на 9,5%) до 703 евро, однако министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что минималка может увеличиться и больше. Вопрос повышения минималки внесен в повестку дня заседания правительства 1 сентября, однако во вторник вечером необходимые документы еще не были переданы.





Если правительство одобрит такое решение, то в пятницу его передадут на обсуждение в Трехсторонний совет, а окончательное решение правительство примет в октябре вместе с бюджетом на 2022 год.





Сейчас минимум в Литве составляет 642 евро "на бумаге".





Трехсторонний совет, в который входят представители профсоюзов, работодателей и правительства, к единому решению по этому вопросу не пришел и представил правительству разные позиции.





Минфин и Центробанк Литвы предлагали увеличить минимум до 703 евро "на бумаге", профсоюзы - до 750 евро, а работодатели предлагали вообще не повышать минималку, пока неясно, какие последствия пандемия будет иметь для литовского бизнеса.





Согласно Трудовому кодексу Литвы, минимум могут платить только за неквалифицированную работу - уборщикам, грузчикам и т.п.





Для сравнения: минимальная зарплата в Беларуси - 400 рублей, или около 135 евро, средняя в июле - 1 471,70, или около 490 евро.











































