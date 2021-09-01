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Авторынок в январе-июле просел на 18,4%

Беларусский авторынок сократился в январе-июле.

По данным БАА, за семь месяцев в стране дилерами, входящими в ассоциацию, были проданы 26 684 новых автомобиля, что на 18,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле продажи составили 4 124 автомобиля. Они снизились на 15,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Надо отметить, что в этом году с марта по июль ежемесячный сбыт новых автомобилей членами БАА составляет около 4 тыс. штук, при этом в прошлом в тот же период от колебался от 2,7 до 8,5 тыс. единиц в месяц.
Источник: reform.by
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