В июне банки предоставили кредитов на недвижимость в белорусских рублях на 148,3 млн. рублей.





Похоже, что они пытаются восполнить недостачу таких кредитов за первые шесть месяцев текущего года. Но пока банки отстают: за семь месяцев текущего года они выдали таких кредитов в белорусских рублях на сумму 926,6 млн. рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года — на 1 290,5 млн. рублей.





В результате задолженность населения по таким кредитам за июль выросла на 138 млн. рублей и достигла 1 августа 10 582,3 млн. рублей. Погашено кредитов на финансирование недвижимости в июле было на 56,9 млн. рублей. Это на 6 млн. рублей больше, чем в июне.





В то же время, кредитов на потребительские нужды банки предоставили в июле на 601,2 млн. рублей, что не является рекордным уровнем. А за январь—июль они выдали таких кредитов почти на 0,85 млрд. рублей меньше, чем за семь месяцев 2020 года — 3 978,2 млн. рублей.





При этом население погашает таких кредитов больше, чем набирает новых, поэтому задолженность по ним продолжает совращаться. В июле она снизилась по сравнению с июнем еще на 31,8 млн. рублей — до 5 209,3 млн. рублей. Это почти на пол миллиарда рублей меньше, чем на 1 августа 2020 года.





Белорусские юридические лица в июле также активно осуществляли заимствования у банков. В частности, задолженность государственных коммерческих предприятий в белорусских рублях перед коммерческими банками (без учета Банка развития) увеличилась на 231,3 млн. рублей — до 7 787,5 млн. рублей на 1 августа. А задолженность частных предприятий выросла на 112,4 млн. рублей — до 7 375,7 млн. рублей.





Небанковские финансовые организации свою задолженность перед банками в белорусских рублях за июль немного сократили: на 3,1 млн. рублей — до 351,9 млн. рублей.





Задолженность государственных коммерческих предприятий в валюте уменьшилась в июле текущего года по сравнению с июнем на 32 млн. долларов — до 5 227,1 млн. долларов. Аналогичная задолженность предприятий частного сектора выросла на 114,8 млн. долларов и достигла 4 541,9 млн. долларов.





За год, то есть по сравнению с 1 августа 2020 года, частные предприятия увеличили свою задолженность в иностранной валюте, в то время как государственные — сократили. Последние все больше ориентируются на льготные кредиты, которые предоставляются в белорусских рублях





Задолженность в иностранной валюте небанковских финансовых организаций за июль снизилась на 5,3 млн. долларов и составила на 1 августа 873,1 млн. долларов.





В целом задолженность секторов экономики в белорусских рублях увеличилась в июле по сравнению с июнем на 444,7 млн. рублей — до 31 389,2 млн. рублей. Аналогичная задолженность в иностранной валюте выросла на 77,4 млн. долларов — до 10 651,2 млн. долларов.





В отличие от предприятий и населения, коммерческие банки сокращали свои заимствования в банках. Их кредитная задолженность в белорусских рублях снизилась в июле по сравнению с июнем на 97,9 млн. рублей и составила на 1 июля 417,6 млн. рублей. А задолженность банков в иностранной валюте уменьшилась на 18,5 млн. рублей — до 828,1 млн. рублей.