Лукашенко вручает Чижу орден, архивное фото





Согласно новому документу, который 1 сентября опубликован на Национальном правовом интернет-портале, компания бизнесмена Юрия Чижа «Трайпл» должна возместить в бюджет сумму льгот и преференций, которые получила много лет назад.





В указе 2008 года говорилось об увеличении объемов строительства жилья, обеспечения служебным жильем белорусских военнослужащих и привлечения дополнительных инвестиций для развития жилищной инфраструктуры в Минске и окрестностях. Участие в проектах должна была принять компания «Трайпл».





В новом указе Лукашенко сказано, что компания лишена некоторых льгот и преференций.





Так, по новому распоряжению, компания должна возместить в бюджет Минска «предоставление земельных участков для целей без проведения аукционов», оформление которых во временное или постоянное пользование проводилось с началом строительства.





Кроме того, компания должна компенсировать стоимость жилых помещений, которые предназначались для переселения граждан из жилых домов, которые должны были сносить ради проекта.





Также «Трайпл» должен возместить средства «пропорционально неисполненным (ненадлежаще исполненным) обязательствам».





Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 1 сентября этого года.





Ранее, 22 июля Экономический суд Минска признал компанию «Трайпл» экономически несостоятельной и принял решение о ее санации. Основная доля компании принадлежит Юрию Чижу – некогда одному из ближайших доверенных бизнесменов в окружении Лукашенко. Он сейчас за решеткой и о нем ничего не слышно.







