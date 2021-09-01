



Беларусь и Россия с 1 сентября переходят на "комфортные" сниженные тарифы для роуминговых абонентов.





Данное решение было озвучено в августе по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, прошедшего в онлайн-формате.

"В ходе заседания достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе", - подвело итоги белорусское посольство в Москве.





Последние десять месяцев операторы связи двух стран в тестовом режиме применяли новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 до 1,5 цента за минуту.





Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется уже несколько лет. В декабре 2019 года была подписана "Дорожная карта" по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства.





По планам, плату за входящие звонки в роуминге должны были отменить не позже сентября 2020 года, но сроки сместились. В апреле в посольстве Беларуси в Москве заявили, что полностью отменить роуминг собираются с 2022 года.





В Минсвязи Р в мае уточняли, что для решения вопроса странам нужно доработать системы борьбы с телефонным мошенничеством.