



Всё идёт на экспорт? / Еврорадио





— Вопрос в том, что они [Белорусская цементная компания] сейчас грузят плохо по Беларуси, ссылаются на нехватку вагонов. Цемент якобы есть, но отправить нечем, пишет Еврорадио. Летом они всем опять планы испортили, — рассказывают в отделе снабжения предприятия “Забудова”. — В республике, как бы сказать, создаётся искусственный дефицит. Кто его создаёт — сказать сложно.





Ситуация с цементом такая: вокруг Беларуси несколько заводов — в Литве, Латвии, Украине и в России. Своих у нас три завода — Кричев, Красносельск и БЦЗ. Где-то до июня месяца нас, “Забудову”, без вопросов закрывал БЦЗ, который входит в Белорусскую цементную компанию (БЦК).





Потом у них начались проблемы, связанные, по их утверждениям, с подвижным составом. То есть за счёт того, что они грузят якобы на экспорт, оборот увеличился, и им не хватает вагонов, чтобы отгрузить цемент по республике.





И получается, что они потихонечку подсаживают нас. Не знаю, есть ли у них на своих заводах трудности, но у сторонних напряжённость возникла. Также сложилась странная ситуация по Прибалтике и Украине: им нужно получать разовые лицензии на поставки.





На сегодняшний день “Забудова” может опираться только на белорусского производителя.





— Наше предприятие пока ещё от этого “искусственного дефицита” не пострадало, но мы потихонечку подходим к тому моменту, когда цемента не будет. Белорусский производитель нас пока ещё не остановил, но если в марте, допустим, был остаток три тысячи тонн на складе, то сейчас нормативный запас колеблется где-то около тысячи.





С 1 сентября вступает в силу постановление Министерства архитектуры и строительства, призванное затормозить рост цен на стройматериалы. Как оно отразится на деятельности “Забудовы”?





— Если постановление каким-то образом на нашу продукцию цену ограничит, то, конечно, нам будет тяжело. Потому что с начала года подорожало всё сырьё. Вы знаете и про древесину, которая подскочила в три раза, и про металл, который подорожал вдвое. Цемент и известь потихоньку тоже дорожают.





Еврорадио дозвонилось фирме-представителю предприятия “Красносельскстройматериалы”. Мы попытались приобрести немного газосиликатных блоков и куб цемента.





— Россыпью цемента нету вообще. Блоков газосиликатных тоже нету. Их всех отдают на экспорт, стране нужна валюта. Сейчас нету цемента просто потому, что вагонов нету для внутреннего рынка, и потому, что всё на экспорт уходит. Литва, Россия, Украина, Румыния. Отдают по дешёвке, — говорит нам сотрудник фирмы-представителя “Красносельскстройматериалов”. — Проблема с цементом началась примерно месяц назад. Растворобетонные узлы некоторые стоят, не могут делать бетон.“Минскжелезобетон” несколько дней стоял, не мог делать ни плитку, ничего из-за того, что не было цемента.





Второй вариант, что нету самих вагонов, потому что все вагоны тоже на экспорт везут. Всё дерево вывозят из Беларуси, цемент вывозят и блоки вывозят. И нет вагонов, на которых можно привезти цемент с завода. А на сегодняшний день цена за тонну цемента приблизительно 280 рублей. Я вам скажу так: у государственного завода в мае газосиликатный блок был 91 рубль, а сегодня Минский комбинат силикатных изделий продаёт за 130 с лишним рублей. Мало того, его нельзя взять по 130, люди ждут месяцами, чтобы взять блоки. Блоков в стране нет. А если бы вы узнали цену газосиликатных блоков, которые сейчас отдают на Россию, вы бы очень удивились: 71 рубль 50 копеек за куб. Деревянный поддон бесплатно.





Продавец рекомендует нам подождать ещё несколько месяцев, мол, экспорт прекратится и блоки появятся.





— Если есть возможность притормозить стройку, то подождите. Всё устаканится, и не потому, что они там какое-то постановление написали. Писать в кабинетах бумажки можно — это для того, чтобы народ видел, что они что-то делают.