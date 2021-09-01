



Заместитель министра экономики Анжелика Никитина считает , что алгоритм трансформации территорий страны в «сильные регионы» содержит Программа социально-экономического развития Беларуси до 2025 года.





Для этого, пишет officelife.media, в частности, запланировано развивать потенциал городов с населением от 80 тыс. жителей через создание двух-трех новых предприятий, не имеющих аналогов в стране.





Усилить экономический и инновационный прогресс в регионах призваны 13 промышленных кластеров.





Экономическому росту должны помочь и новые подходы для территорий с преференциальными режимами. Здесь ставка делается на индивидуальную работу с инвестором: чтобы он мог подобрать для себя подходящий комплекс льгот и преференций.





Внимание и финансирование получат территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС. Здесь решено развивать туризм, традиционные ремесла, рекреационные парки.





Эти направления способны обеспечить работой граждан в областях прямо сейчас, уверена замминистра.





Программа социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы утверждена в конце июля. Документ предполагает переход к отраслевой политике, подкрепленной стратегиями продвижения интересов предприятий всех форм собственности на внешних рынках.