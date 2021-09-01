







"Скорее всего, на следующий год останется та цена (на газ - ИФ), которая есть. Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к тому, что мы имеем на границе России и Беларуси - будь то на границе со Смоленской областью, будь то Новгородской, Брянской и так далее", - заявил Семашко во вторник журналистам в Воронеже, передает "Интерфакс-Запад".





Он пояснил, что в настоящее время на долю транспортировки приходится до 70% стоимости российского газа для Беларуси. "Вот она (стоимость транспортировки газа - ИФ) для Беларуси чрезвычайно завышена", - утверждает белорусский посол.





Сославшись на решение российского правительства, Семашко отметил, что при внутрироссийском ценообразовании доля транспортировки и логистики в цене газа не должна превышать 20-30%. "У нас (для Беларуси - ИФ) - более 70%", - подчеркнул он.





"У нас по сути одна темочка (для переговоров - ИФ) осталась - тариф на транспортировку газа", - считает Семашко.





По его словам, справедливой ценой газа для Беларуси является цена, которая "близка к цене для Смоленской области, по одной "фасовской" формуле (имеется ввиду методика ФАС РФ - ИФ)". При этом он напомнил, что ранее Беларусь продала "Газпрому" свою газотранспортную систему и теперь магистральные газопроводы находятся в российской собственности.





Семашко также подтвердил, что в связи с разногласиями сторон в механизме ценообразования на газ несогласованной остается одна из 28 "дорожных карт" интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства. "Это "дорожная карта" по созданию единого рынка газа", - уточнил он.





"Проблема в формуле ценообразования. Я надеюсь, что эту проблему мы тоже решим", - сказал посол.





В 2021 году цена на газ для Беларуси составляет $128,5 за 1 тыс. кубометров.