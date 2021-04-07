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Меняются правила торговли на рынках, ярмарках и в деревнях

С 10 октября в Беларуси изменится порядок использовании кассового оборудования. Об этом напомнило Министерство по налогам и сборам.


Изменения внесены постановлением Совета министров Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 07.04.2021 №203/4 и опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

С 10 октября продавцы на рынках, ярмарках и в других торговых местах обязаны использовать кассовые аппараты при расчетах с покупателями. Это не относится к тем, кто продает на ярмарках только продовольственные товары (в том числе сельскохозяйственные), и к тем, кто торгует вразнос. Но для последних есть нюанс: они должны использовать кассу, если продают плодоовощную продукцию.

В сельской местности кассами должны быть оборудованы точки потребкооперации, где торгует один продавец. Торговать без кассового аппарата можно будет только в том случае, если оказание услуг осуществляется вне постоянного места деятельности, и исключительно на территории сельской местности.

С 1 октября должны быть оборудованы платежными терминалами объекты, где оказывают услуги по организации рыболовства и подводной охоты, и кассы пассажирских терминалов, где обслуживают более 50 пассажиров в сутки (раньше этот предел составлял 250 пассажиров).
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