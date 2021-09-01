На прошлой неделе Александр Лукашенко одобрил планы по созданию на базе концерна «Белгоспищепром» государственной корпорации.





«Корпорация позволит нам консолидировать силы и общими усилиями достичь более высоких результатов. Получить больше прибыли и выпускать более рентабельную продукцию… Если мы будем одной целой силой, то мы победим любых игроков на рынках - как алкогольном, так и кондитерском», – сказал глава концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен.





Кроме того, он сделал еще одно громкое заявление.





«Рынок Китая мы, можно сказать, покорили. И за 2020 год приросли в три раза. Уже поставки на $15 млн осуществили (по итогам прошлого года. – прим)», – отметил Бубен.





Вице-премьер Александр Субботин по этому поводу сказал:





«Очень важно, что дружат между собой президент Беларуси и председатель КНР, это дает очень большую фору».





UDF поинтересовался у экспертов: каким они видят будущее госкорпорации и как оценивают торговлю с Китаем.





«От того, что прежнюю структуру назовут громким словом «корпорация», ничего не изменится»





Экономист Ярослав Романчук в комментарии UDF отметил, что форма корпоарции не позволит улучшить работу предприятий.





А как же «дружба» Лукашенко и Си? «Китай относится к Беларуси как к любой африканской стране»





«Госкорпорация в исполнении белорусских властей будет тем же концерном, тем же холдингом, тем же организационно-правовым режимом работы чиновников-распорядителей чужого. За 25 лет такой режим не показал эффективности, улучшения работы. Поэтому от того, что прежнюю структуру назовут громким словом «корпорация», ничего не изменится. Это шок и трепет только для налогоплательщиков», – сказал Романчук.





Он привел в пример опыт объединения в одну организацию сахарных, цементных, деревообрабатывающих предприятий.





«Происходит олигополизация рынка, централизация коррупции. Ничего общего с созданием центров экономического роста это не имеет. Чиновники подсядут на финансовые потоки, будут какое-то время рисовать нужные результаты, пока через 3-5 лет с протянутой рукой не придут к распорядителем бюджета и не скажут: слишком много конкуренции, спасите нас, дайте денег, простите долги», – предрекает Романчук.





Что он думает о заявлении главы концерна «Белгоспищепром» о «покорении» китайского рынка?





«Наверное, он имел в виду покорение рынка маленького провинциального города, вернее даже не всего города, а его колхозного рынка. Потому что 15 миллионов долларов при импорте Китая на триллионы долларов – это просто смешно. Это делать из мухи слона. Беларуси нет на карте серьезных торговых партнеров Китая, она намного больше импортирует оттуда, чем поставляет. Если убрать калийные удобрения, то соотношение импорта и экспорта будет зубодробительным», – отметил Романчук.





Почему нет успехов, несмотря на заявляемую «дружбу» Лукашенко и Си Цзиньпина?





«Как говорят, дружба дружбой, а табачок врозь. Уже сколько лет обещают превращение белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» в суперпроект, а он до сих пор генерирует убытки, тогда как китайские подрядчики тут зарабатывают. Дружба – это только декларация, к Беларуси китайские прагматичные менеджеры относятся ни чуть не лучше и не хуже, как к любой африканской стране», – считает Романчук.





«Это уровень стран третьего мира»





Предприниматель Николай Лысенков, работавший в прошлом начальником отдела в «Минскхлебпроме», в комментарии UDF отметил, что потеснить конкурентов у «Белгоспищепрома» может получиться только на внутреннем рынке.





«Могут в приказном порядке и райпо, и предпринимателям указать работать только с госкорпорацией. Не стал бы исключать, что власти будут давить административными мерами, чтобы организация больше зарабатывала. Но не думаю, что страна от этого получит больше прибыли. Все упирается в государственную собственность: госфонд всегда был плохо управляемым и низкорентабельным», – сказал Лысенков.





А вот на международном рынке, по его мнению, у госкорпорации вообще ничего не получится: частные предприятия более конкурентны, чем государственные.





Как Лысенков оценивает уровень поставок продовольственных товаров в Китай?





«Рынок Китая – это триллионы долларов. А 15 миллионов долларов – это оборот одной компании малого и среднего бизнеса, даже не крупного. А хвастаться тем, что страна вышла на поставки на такую сумму… это уровень стран третьего мира», – считает Лысенков.





Почему не получается наладить торговлю в Китае?





«Этому есть много причин. Например, молочная продукция из Новой Зеландии дешевле. И логистика проще – морским путем, а не железной дорогой или самолетами. В Беларуси в теплый сезон заготавливают корма и силос на зимнее содержание коров, тратят средства на отопление, а в Новой Зеландии лето круглый год. Скот сам ест травку, его содержание менее затратно, соответственно себестоимость продукции ниже», – привел пример Лысенков.





Он добавил:





«В Китае могли бы рассматривать Беларусь как форпост для выхода на европейский рынок, но сегодня в связи санкциями и прочим это невозможно».