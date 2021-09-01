Чтобы не платить налоги и сборы, двое жителей региона зарегистрировали 15 компаний, которые торговали аксессуарами к мобильным телефонам. По информации КГК, пишет Officelife.media, продавали их на 39 торговых объектах по всей стране.





Финансовая милиция установила, что компании были созданы с целью искусственного дробления бизнеса. Выручка распределялась между всеми 15 субъектами хозяйствования, что позволяло им пользоваться преференциями упрощенной системы налогообложения.





С января 2016 года по март 2020-го организаторы преступной деятельности систематически занижали налогооблагаемую базу подконтрольных коммерческих структур», — заявили в КГК.

Скрывалась и часть выручки, полученная от продажи товаров за наличные. Для чего многим покупателям выдавались поддельные чеки, распечатанные на мобильном принтере. По мнению Госконтроля, около половины реальной выручки оставалось вне зоны контроля кассового оборудования, а общий размер сокрытых средств превысил 5,9 млн рублей.





ДФР установил, что часть неучтенной выручки шла на зарплату в конвертах, которую получали более сотни работников предприятия.





Официально они получали около 300 рублей, а остальную часть, от 400 до 1000 рублей, работникам выдавали в конвертах», — раскрыли подробности в Комитете госконтроля.

В итоге общая сумма таких выплат превысила 562 тыс. рублей. Фонд социальной защиты населения недополучил 200 тыс.