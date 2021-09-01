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Госрегулирование цен на социально значимые товары продлено в Беларуси до нового года. Что в списке?

Решение согласовала Европейская экономическая комиссия.

Фото: Blizko.by 

Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 31 августа согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря 2021 года включительно.
 
Напомним, пишет Blizko.by, на сегодняшний день в стране  действует государственное ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров () и на 11 групп социально значимых товаров в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки, мясные консервы, маргарин, перловую крупу, поваренную пищевую соль, черный байховый чай и другие.
 
Сообщается, что 9  августа текущего года в ЕЭК поступило обращение члена Совета Комиссии, заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко с предложением продлить срок ценового регулирования до 31 декабря 2021 года включительно.
 
«Принятое решение Коллегии ЕЭК будет способствовать обеспечению доступности социально значимых товаров для населения», говорится в сообщении.
 
Источник: Анна Карелина
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