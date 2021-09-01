Фото: Blizko.by





Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 31 августа согласовала продление срока государственного регулирования цен на социально значимые товары в Беларуси до 31 декабря 2021 года включительно.

Напомним, пишет Blizko.by, на сегодняшний день в стране действует государственное ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров () и на 11 групп социально значимых товаров в том числе на мясо, молоко, сыр, масло, пшеничную муку, ржаной хлеб, белый шлифованный рис, гречневую крупу, белый сахар, детское питание, свежие овощи и яблоки, мясные консервы, маргарин, перловую крупу, поваренную пищевую соль, черный байховый чай и другие.

Сообщается, что 9 августа текущего года в ЕЭК поступило обращение члена Совета Комиссии, заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко с предложением продлить срок ценового регулирования до 31 декабря 2021 года включительно.

«Принятое решение Коллегии ЕЭК будет способствовать обеспечению доступности социально значимых товаров для населения», говорится в сообщении.











