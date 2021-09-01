Центральный банк Нигерии запустить собственную цифровую валюту eNaira

Центробанк Нигерии заявил, что будет сотрудничать с барбадоской компанией по блокчейну и платежам Bitt Inc., чтобы запустить в этом году собственную цифровую валюту eNaira.