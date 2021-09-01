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Центральный банк Нигерии запустить собственную цифровую валюту eNaira

Центробанк Нигерии заявил, что будет сотрудничать с барбадоской компанией по блокчейну и платежам Bitt Inc., чтобы запустить в этом году собственную цифровую валюту eNaira.



«Учитывая значительный рост использования цифровых платежей и рост цифровой экономики, мы следуем безошибочной глобальной тенденции, при которой более 85% центральных банков сейчас рассматривают возможность перехода на цифровые валюты», — говорится в заявлении финрегулятора.

Цифровая монета, пишет dev.by, по мнению властей, упростит трансграничную торговлю, будет способствовать расширению доступа к финансовым услугам и ускорит денежные переводы. Также её планируют использовать для улучшения денежно-кредитной политики в стране, подверженной инфляции.
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