Беларусь давно положила глаз на российские месторождения нефти. Этот вопрос поднимался в том числе на встрече президентов, но до последнего времени не приносил Беларуси никаких дивидендов. Главная причина в том, что Беларуси отдавали не очень-то эффективные месторождения по принципу «на тебе Боже, что нам не гоже». Похоже, пишет Ежедневник, что новый северный актив «Белоруснефти» из той же категории, поскольку имеет довольно интересную историю, сменив за последнее время несколько владельцев.





«Пурнефть» работает на рынке с 2007 года, ведет добычу в Пуровском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ). В 2009 году крупнейший независимый производитель газа в России «Новатэк» решил отказаться от «Пурнефти» по причине ее «экономической неэффективности». Аналитики отмечали, что в условиях кризиса компания, которой сейчас владеют российские миллиардеры Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, решила сосредоточить свои финансовые ресурсы на основном бизнесе и избавиться от непрофильных нефтяных активов. К тому же добыча нефти и газа на Усть-Пурпейском месторождении была небольшая, запасы также невелики, единственное, что могло привлечь потенциальных покупателей — достаточная разработанность месторождения. В итоге «Новатэк» продал «Пурнефть» за 425 млн российских рублей. В отчете газового концерна отмечалось, что «Пурнефть» была продана «третьим сторонам».





В сентябре 2010 года банк «КИТ Финанс» открыл кредитную линию на 1 млрд долларов на финансирование инвестпрограммы «Пурнефти». Целевой показатель добычи к окончанию инвестпрограммы должен был составить 18 тыс. тонн в месяц (216 тыс. тонн в год).





В 2013 году акционеры «КИТ Финанс» приняли решение о продаже 99% долей «Пурнефти» девелоперской компании «Сапсан». Цена договора составила «не менее 712 млн рублей».





И вот сейчас наступает белорусский этап в развитии «Пурнефти», которая последнее время испытывала определенные финансовые сложности. Несмотря на всю эту не очень приятную историю, «Беларуснефть» расценивает сделку как очень перспективную.





«Мы рассматриваем проект как единый в развитии нашего северного кластера. До конца 2021 года планируем полностью объединить "Янгпур" и "Пурнефть"», - цитирует пресс-служба «Белоруснефти» директора «Янгпура» Александра Полякова.





Сумма сделки не раскрывается. Поляков лишь сказал, что переговоры с банком и бывшим владельцем велись больше года. Как следует из российского регистра юрлиц, предыдущим владельцем «Пурнефти» был кипрский Nekarento Holdings.





С приобретением «Пурнефти» общая площадь активов «Янгпура» приблизится к 2000 квадратных километров, говорится в сообщении на информационном портале «Белоруснефти». Уточняется, что все три участка «Янгпура» (Известинский, Южно-Тыдэоттинский, Усть-Пурпейский) граничат друг с другом, их связывает общая инфраструктура, что выгодно для доразведки и дальнейшей разработки запасов.





«Кроме удобного расположения "Пурнефть" располагает развитой инфраструктурой и фондом из 69 скважин. В отличие от приобретенного полтора года назад Южно-Тыдэоттинского участка, который "Янгпуру" предстоит осваивать с нуля», — подчеркивается в сообщении.





«Янгпур» в 2013 году выкуплен «Белорусьнефтью» и с тех пор является первым и единственным белорусским активом, который добывает нефть в России. В нынешнем году проект по добыче оценивается в 316 тыс. тонн нефти и газоконденсата и 1,23 млрд кубометров попутного и природного газа. В «Белоруснефти» уточнили, что сейчас одна из главных задач – организация продажи новых, более выгодных продуктов, которых раньше в портфеле заказов «Пурнефти» не было. Это – природный газ и газоконденсат.





Планируется, что к 2025 году добыча «Янгпура» с учетом приобретенной «Пурнефти» достигнет объема добычи углеводородов на всей территории Беларуси. Сейчас «Белоруснефть» добывает в родной стране 1,6-1,7 млн тонн нефти в год. При этом мощности НПЗ в Мозыре и Новополоцке рассчитаны на переработку 24 млн тонн нефти в год.



