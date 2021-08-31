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Зеленский призвал до ноября разобраться с украинской нефтепереработкой, чтобы снизить зависимость от Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере».

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере», — говорится в указе.

До конца октября правительство должно утвердить план мероприятий по стимулированию развития украинской нефтеперерабатывающей отрасли.

В соответствии со стратегией энергетической безопасности, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 4 августа 2021 г. № 907-Р импортозависимость в поставке нефтепродуктов признана одной из угроз энергетической безопасности Украины. 

«Украина стала на 85 процентов зависимой от импорта нефтепродуктов. При этом доля нефтепродуктов, произведенных в Российской Федерации или из российского сырья (прежде всего в Республике Беларусь), в структуре импорта превышает 80 процентов. Украина в 2020 году импортировала нефтепродуктов из Российской Федерации и Республики Беларусь на сумму более 2,4 млрд. США. Неудовлетворительный уровень диверсификации источников и маршрутов поставки и отсутствие созданной системы запасов нефтепродуктов делает Украину уязвимой в случае целенаправленного прекращения поставок нефтепродуктов» — говорится в правительственном документе, пишет nashaniva.com
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