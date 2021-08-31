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Газпром: Предпосылок для снижения цен на газ нет

Высокие цены на газ в Европе сохранятся в ближайшее время, считают в компании. Вчера они достигли 600 долларов за тысячу кубометров.

Нынешние цены на газ в Европе сохранятся в ближайшее время, предпосылок для снижения пока нет. Об этом во вторник, 31 августа, заявил топ-менеджер Газпрома Александр Иванников, сообщает ТАСС.
Также, по его словам, Газпром не ожидает серьезного влияния на общие объемы экспорта газа в 2021 году после запуска Северного потока-2.
Он напомнил, что Газпром уже объявлял, что в текущем году по СП-2 может быть поставлено 5,6 млрд кубометров.
Также представитель Газпрома заявил, что пуско-наладочные работы на газопроводе находятся на завершающей стадии.

"Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлестывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", - отметил он.


По его словам, работа по укладке второй нитки также находится на завершающей стадии и для ее ввода в эксплуатацию тоже потребуется проведение комплексных мероприятий, которые аналогичны работам на первой нитке.

Напомним, накануне стоимость газа на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров
korrespondent.net
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