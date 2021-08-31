Нынешние цены на газ в Европе сохранятся в ближайшее время, предпосылок для снижения пока нет. Об этом во вторник, 31 августа, заявил топ-менеджер Газпрома Александр Иванников, сообщает ТАСС.

Также, по его словам, Газпром не ожидает серьезного влияния на общие объемы экспорта газа в 2021 году после запуска Северного потока-2.

Он напомнил, что Газпром уже объявлял, что в текущем году по СП-2 может быть поставлено 5,6 млрд кубометров.

Также представитель Газпрома заявил, что пуско-наладочные работы на газопроводе находятся на завершающей стадии.





"Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлестывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", - отметил он.









По его словам, работа по укладке второй нитки также находится на завершающей стадии и для ее ввода в эксплуатацию тоже потребуется проведение комплексных мероприятий, которые аналогичны работам на первой нитке.





Напомним, накануне стоимость газа на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров



