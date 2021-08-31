Кроме того, Купреев сообщил, что логистический комплекс компании будет готов к 2023 году.





«Бремино групп» работает в особой экономической зоне, где президентским указом введен ряд льгот. Зона охватывает весь Оршанский район, но внутри нее введен еще более льготный режим специально для «Бремино».





Основная идея проекта — создание грузового транспортного хаба под Оршей и развитие там аэропорта. Воздушный порт уже заработал и принимает борты, в том числе из Турции.



