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«Бремино групп» оспорит включение в санкционный список ЕС

Топ-менеджер «Бремино групп» Сергей Купреев заявил «Sputnik Беларусь», что компания, вполне вероятно, оспорит включение в санкционный список Евросоюза.

Кроме того, Купреев сообщил, что логистический комплекс компании будет готов к 2023 году.

«Бремино групп» работает в особой экономической зоне, где президентским указом введен ряд льгот. Зона охватывает весь Оршанский район, но внутри нее введен еще более льготный режим специально для «Бремино».

Основная идея проекта — создание грузового транспортного хаба под Оршей и развитие там аэропорта. Воздушный порт уже заработал и принимает борты, в том числе из Турции.

Недавно «Бремино групп» подпала под санкции западных стран. Сначала их ввел ЕС, затем присоединились другие, пишет officelife.media

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