Власти Беларуси предоставили льготы фармацевтическим предприятиям
Белорусские власти предоставили масштабные льготы производителям фармацевтической продукции, следует из указа №327 от 31 августа 2021 года.
Документ подписан в целях «стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармацевтических производителей» и «направлен на повышение конкурентоспособности белорусских фармацевтических организаций на рынке лекарственных средств», говорится в официальном комментарии.
Согласно указу, при реализации инвестиционных проектов производители фармацевтической продукции будут освобождаться от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении ввозимого оборудования, а также по решению правительства им будет возмещаться часть процентов за пользование кредитами.
Кроме того, создаются дополнительные условия для импортозамещения через механизмы, предусмотренные государственными программами, пишет afn.by
19:37 31/08/2021
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