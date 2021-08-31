Документ подписан в целях «стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармацевтических производителей» и «направлен на повышение конкурентоспособности белорусских фармацевтических организаций на рынке лекарственных средств», говорится в официальном комментарии.





Согласно указу, при реализации инвестиционных проектов производители фармацевтической продукции будут освобождаться от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении ввозимого оборудования, а также по решению правительства им будет возмещаться часть процентов за пользование кредитами.



