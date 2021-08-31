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Есть что скрывать? НПЗ прекратили публикацию бухгалтерской отчетности

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы фактически прекратили публикацию бухгалтерской отчетности в 2021 году.

Мозырский НПЗ

"Так, на портале Единого финансового рынка нет бухгалтерских отчётов Нафтана и Мозырского НПЗ за первый и второй кварталы текущего года.

На сайтах предприятий в разделах раскрытия информации обстановка не лучше: у Нафтана за 2021 год нет никаких отчётов, Мозырский НПЗ ограничился раскрытием показателей только первого квартала.

Вот вам и открытые акционерные общества, которые согласно законодательства должны публиковать и раскрывать результаты своей деятельности", - отмечает ТК zapraukaby
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