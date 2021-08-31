Мозырский НПЗ





"Так, на портале Единого финансового рынка нет бухгалтерских отчётов Нафтана и Мозырского НПЗ за первый и второй кварталы текущего года.





На сайтах предприятий в разделах раскрытия информации обстановка не лучше: у Нафтана за 2021 год нет никаких отчётов, Мозырский НПЗ ограничился раскрытием показателей только первого квартала.



