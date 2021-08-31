Есть что скрывать? НПЗ прекратили публикацию бухгалтерской отчетности
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы фактически прекратили публикацию бухгалтерской отчетности в 2021 году.
Мозырский НПЗ
"Так, на портале Единого финансового рынка нет бухгалтерских отчётов Нафтана и Мозырского НПЗ за первый и второй кварталы текущего года.
На сайтах предприятий в разделах раскрытия информации обстановка не лучше: у Нафтана за 2021 год нет никаких отчётов, Мозырский НПЗ ограничился раскрытием показателей только первого квартала.
Вот вам и открытые акционерные общества, которые согласно законодательства должны публиковать и раскрывать результаты своей деятельности", - отмечает ТК zapraukaby
17:42 31/08/2021
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