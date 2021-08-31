Как пишет zapraukaby , "было три неподписанные карты, потом - две, и вот в итоге все трансформировалось в одну. Тематика всех этих вопросов не раскрывается и не выносится на обсуждение общественности.





Однако из уст участников мы знаем, что там остались неурегулированы очень сложные вопросы энергетических отношений и механизмы их реализации между двумя странами.





Что там в итоге впихнули в последнюю карту неизвестно. Но можно предположить, что вопросы поставок российского природного газа, нефти и нефтепродуктов увязали с налоговой интеграцией.





Это была принципиальная позиция российской стороны и она от нее не уступала с конца 2019 года, неспортя на все "наскоки" белорусских делегаций. Только в таком раскладе может работать действенный механизм, согласно которому Беларусь может получить компенсацию за налоговый маневр.





Иначе - это будет просто очередная декларативная и неработающая бумажка, коих в "союзном" государстве хоть пруд пруди.





"Будем посмотреть..."(с) уважаемые и мудрые одесские люди".