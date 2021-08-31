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Платить налоги будем по российским правилам?

Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко в очередной раз объявил в СМИ, что последняя интеграционная карта готова к подписанию, что и ожидается, собственно, 9 сентября при визите Лукашенко в Москву.

Как пишет zapraukaby, "было три неподписанные карты, потом - две, и вот в итоге все трансформировалось в одну. Тематика всех этих вопросов не раскрывается и не выносится на обсуждение общественности. 

Однако из уст участников мы знаем, что там остались неурегулированы очень сложные вопросы энергетических отношений и механизмы их реализации между двумя странами.

Что там в итоге впихнули в последнюю карту неизвестно. Но можно предположить, что вопросы поставок российского природного газа, нефти и нефтепродуктов увязали с налоговой интеграцией. 

Это была принципиальная позиция российской стороны и она от нее не уступала с конца 2019 года, неспортя на все "наскоки" белорусских делегаций. Только в таком раскладе может работать действенный механизм, согласно которому Беларусь может получить компенсацию за налоговый маневр. 

Иначе - это будет просто очередная декларативная и неработающая бумажка, коих в "союзном" государстве хоть пруд пруди.

"Будем посмотреть..."(с) уважаемые и мудрые одесские люди".
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