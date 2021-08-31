Количество уволенных значительно превысило число принятых на работу, пишет banki24.by





Крупные и средние предприятия Беларуси ежемесячно отчитываются о принятых и уволенных работниках. По итогам 7 месяцев 2021 года флагманские компании страны уволили 413,6 тыс. человек. За то же время были приняты на работу 364,3 тыс. человек.





Таким образом, отток кадров с флагманов на чистой основе составил 49,3 тыс. человек. Сравните: за январь—июль 2020 года нетто-отток составил 37,6 тыс. человек.





По сравнению с прошлым кризисным годом отток с флагманов усилился. Люди могут увольняться по разным причинам: выход на пенсию, переход на работу в малое предприятие, основание собственного бизнеса, эмиграция.





По итогам 2020 года впервые за долгое время приток кадров на малые предприятия не смягчил оттока с крупных и средних. Усиление кадрового оттока видно и по относительным показателям.





Основным таким показателем выступает коэффициент замещения уволенных работников принятыми. Коэффициент замещения указывает, сколько человек были приняты на работу взамен каждых 100 уволенных.





Если коэффициент больше 100%, то имеет место чистый приток кадров, если меньше 100% — отток. За 7 месяцев 2021-го коэффициент замещения на флагманских предприятиях составил 88,1%. Это хуже, чем в прошлом году, когда коэффициент был равен 90,8%.





Отдельно за июль ситуация тоже ухудшилась. Если в 2020 году наблюдался чистый приток кадров во флагманские компании (при коэффициенте 105,7%), то в 2021-м он сменился оттоком (коэффициент 97,7%).





Второй год подряд худшее соотношение принятых и уволенных работников фиксируется по Минску. В столице коэффициент замещения на флагманах за 7 месяцев 2021 года составил 84,4% (против 87,6% в 2020-м).





В областях коэффициенты замещения оказались в пределах от 88,1% до 91,1%. Лучшее соотношение характерно для Гродненской области, худшее — для Могилевской. Первенство Гродненщины может быть связано с набором кадров в энергетику региона.





По сравнению с прошлым годом увеличилось количество уволенных за прогулы и другие нарушения дисциплины. Если в 2020-м таковых набралось 20,7 тыс. человек, то в 2021-м — 21,2 тыс.





Также выросло число уволенных в результате ликвидации организаций или кадровой оптимизации. В 2020-м их количество составило 2,5 тыс., а в 2021-м — уже 4,3 тыс.







