Но, оказывается, банк имеет право заявить свои требования к неплательщику через год, через два и даже через пять лет после просрочки по кредиту. Такую возможность дает понятие исковой давности, с которым и разберается myfin.by





Что такое срок исковой давности?

Прежде чем разбираться с исковой давностью, напомним, что отношения между банками и кредитополучателями, небанковскими организациями и их клиентами, так же между частными лицами, которые одалживают друг другу деньги, – все это гражданские правоотношения.





В них стороны равны, изначально независимы друг от друга, но добровольно принимают на себя определенные обязанности. Судебное разбирательство по гражданским делам предполагает равенство сторон. Каждая сторона излагает и доказывает свою позицию.





Существует базовый срок давности в 3 года. Это прописано в статье 197 Гражданского кодекса. Эта же норма распространяется на займы между физическими лицами.





Но, в следующей статье, указано, что для некоторых требований могут действовать другие сроки, если они назначены в Гражданском кодексе или иных законодательных актах.





Банки и небанковские кредитные организации вправе требовать от клиента расчета по кредитам и займам в течение 5 лет. Такая норма содержится 17 статье Банковского кодекса.





Срок исковой давности прошел – можно не бояться суда?

Потенциальным ответчикам нужно знать, что срок исковой давности начинается с момента, когда пострадавшая сторона узнала о нарушении своих прав. Например, банк не получил в срок ежемесячный платеж. Или должник, который написал вам расписку, сказал, что в положенный срок перевел вам деньги на карту, а вы ничего не получили. С этого момента пострадавшая сторона может обращаться в суд.





Прошло 5 лет и можно не бояться, что банк вспомнит про неплательщика?

Не совсем. Дело в том, что течение срока давности может приостанавливаться. Например, если претензия предъявлена в последние 6 месяцев срока исковой давности, то он приостанавливается на время для рассмотрения претензии и ответа. Если стороны пошли на процедуру медиации (мировое соглашение), то на этот срок исковая давность тоже приостанавливается. Список причин для приостановки течения исковой давности назван в статье 203 Гражданского кодекса.





Если погасить часть обязательств, что будет со сроком давности?

Добровольный платеж будет считаться признанием обязательства. Если речь идет о займе между частными лицами, то уже не будет возможности заявить, что ответчик не брал взаймы. А признание обязательства будет началом нового срока исковой давности. Отметим, что договориться об изменении срока давности между сторонами нельзя – Гражданский кодекс это запрещает.





Могут ли подать в суд, если срок давности уже вышел?

Да. Суды принимают дела невзирая на сроки (статья 200 Гражданского кодекса). При этом, истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Кстати, если требование предъявлено уже после окончания срока исковой давности и все равно погашено, то требовать деньги обратно нет законных оснований. Бессмысленно жаловаться, что вы не знали об истекшем сроке и могли не платить.





А если в суд подали в течение срока давности, но он закончился пока шло дело?

Обращение в суд прерывает течение срока исковой давности. После суда этот срок начинается заново. Но если суд не стал рассматривать иск, то течение исковой давности только продлевается с учетом уже прошедшего времени (статья 204 Гражданского кодекса).





Касаются ли сроки исковой давности дополнительных обязательств, например, залога машины по автокредиту?

Дополнительные обязательства имеют те же сроки, что и основное. Если машина в залоге у банка, а кредит не погашен и срок давности не вышел, то на авто могут наложить взыскание как на заложенное имущество (статья 208 Гражданского кодекса). Это же касается поручительства по непогашенному кредиту или займу.





А если долг перешел другому лицу, например, по наследству?

Здесь тоже ничего не меняется ни для одной из сторон. Если права займодавца или обязанности заемщика перешли другим лицам, на сроках давности это не отражается.