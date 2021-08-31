Курс доллара снизился на 0,0028 BYN до 2,5041 BYN/USD до минимума за две недели.





Курс евро подрос всего на 0,0026 BYN до 2,9613 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 22 дня.





Курс российского рубля вырос сразу на 0,0096 BYN до 3,4174 BYN/100 RUB — максимума за 22 дня.





Российский рубль уверенно дорожает уже больше недели. Так, за последние шесть торгов он укреплялся пять раз. Суммарно за это время сотня российских рублей подорожала на 0,0339 BYN.





Итоги августа 2021 на валютном рынке Беларуси

В августе белорусский рубль подешевел только к американскому доллару. Влияния санкций пока не видно, но разворот уже наметился (см. ниже итоги июля).





В середине месяца доллар опускался до минимума за два месяца, а евро до минимума за год.





курс доллара +0,0044 BYN (+0,18%);

курс евро −0,0128 BYN (−0,43%);

курс российского рубля −0,0019 BYN (−0,06%);

корзина валют−0,07%.





Московская биржа

Доллар опять подешевел на торгах в Москве. Так, средневзвешенный курс доллара по состоянию на 11:30 составил 73,2781 RUB/USD. Это на 30 копеек меньше, чем было вчера.





Средневзвешенный курс евро опустился на 15 копеек до 86,66 RUB/EUR.