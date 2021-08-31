



Как говорится в Статистическом бюллетене Нацбанка, на 1 августа 2021 года депозиты физических лиц в иностранной валюте составили 5,128 млрд долларов. В сравнении с 1 августа 2020 года они уменьшились на 27,8%. При этом потери вкладов происходят и в текущем году. Так с 1 января валютные депозиты в банках сократились на 12,3%.





Следует отметить, что затрудняются ответить, с чем связан отток депозитов с политическим кризисом или с бесчинствами АИС ИДО, которая списывает со счетов белорусов деньги без суда и следствия. Согласно данным статистики, депозиты в иностранной валюте начали стремительно таять как раз с начала 2020 года, когда и была запущена система.





Свою роль сыграли и валютные нововедения в стране, которые создали угрозу потери валютных вкладов. Наверное именно поэтому, депозиты в белорусских рублях не понесли таких значительных потерь.





Согласно данным Нацбанка, с 1 августа 2020 года они сократились всего на 4,4%. Причем, главные потери пришлись именно на 2020 год, в то время как в 2021 году, напротив, отмечается их рост. Так с 1 января депозиты в белорусских рублях даже увеличились на 7,5%.