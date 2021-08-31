«Пурнфеть» занимается поиском, разведкой, добычей нефти и попутного нефтяного газа на участках в Ямало-Ненецком автономном округе России, который принадлежит «дочке» «Белоруснефти».





- Это очень важный для нас проект. Мы уже давно присматривались к компании «Пурнефть». Переговоры с банком и бывшим владельцем велись больше года. Мы рассматриваем данный проект как единый в развитии нашего северного кластера. До конца 2021 года запланировано полностью объединить «Янгпур» и «Пурнефть», - проинформировал директор «Янгпура» Александр Поляков.





В связи с покупкой "Пурнефти" компания "Янгпур" планирует в 2021 году увеличить нефтедобычу в 1,5 раза - до 316 тысяч тонн, а добычу газа - в 1,4 раза, до 1,23 миллиарда кубометров.



