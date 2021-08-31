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Белорусы задолжали банкам почти 15,9 млрд рублей

Белорусы берут все больше кредитов в банках. В июле, согласно данным Нацбанка, они взяли 796,2 млн рублей, что на 4,5% больше, чем в июне. Ежемесячный объем выданных кредитов растет уже на протяжении более чем квартала.


Вместе с тем, темпы кредитования остаются ниже прошлогодних. В июле 2020-го банки выдали физлицам 876,3 млн рублей кредитов. В целом за семь месяцев 2021-го было выдано кредитов на 4,9 млрд рублей, что 19,8% меньше, чем в прошлом году.

В июле белорусы получили 601,2 млн рублей кредитов на потребительские нужды, или на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за семь месяцев белорусы получили кредитов на 3,98 млрд рублей, что 17,5% меньше, чем в прошлом году.

За июль банки выдали 194,9 млн рублей кредитов на финансирование недвижимости, или на 1,7% больше, чем в прошлом году. Кредитование недвижимости за семь месяцев сократилось на 28,2% до 926,6 млн рублей.

На 1 августа белорусы задолжали банкам 15,9 млрд рублей. Объем задолженности вырос за июль на 0,7%, а в сравнении с аналогичной датой прошлого года — на 4,2%.

Объем задолженности по потребительски кредитам составил 5,2 млрд рублей. Она снизилась за июль на 31,8 млн рублей. Долги по кредитам на недвижимость выросли на 137,3 млн рублей до 10,6 млрд.

Объем просроченной задолженности на 1 августа составлял 40,9 млн рублей, что на 6,1 млн меньше, чем год назад.
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