







Последний завод по выпуску этилированного бензина закрылся в Алжире, сообщила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

По ее словам, пишет Sputnik, спустя почти 100 лет токсичный "свинцовый" бензин больше не используется нигде в мире.





Представитель ООН назвала запрет на использование и производство данного вида топлива знаковым событием для защиты природы планеты.





"Успешное соблюдение запрета на этилированный бензин является огромной вехой для глобального здоровья и нашей окружающей среды", – сказала Андерсен.





Этилированный бензин – самый опасный вид автотоплива: в нем в качестве присадки применяется тетраэтилсвинец. При работе двигателя в месте с выхлопными газами выделяется свинец и оседает в почве. Позже он "мигрирует" с водой и продуктами питания, вызывая у людей тяжелые заболевания сердца, мозга и других органов.





До последнего времени этилированный бензин использовался наиболее бедными странами мира - Афганистаном, Иорданией, Тунисом, Ираком, Марокко, Северной Кореей и другими. Однако и они уже отказались от применения данного вида топлива.











