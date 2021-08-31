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В мире полностью прекращено производство смертельно опасного бензина

Представитель ООН назвала запрет на использование и производства данного вида топлива знаковым событием для защиты природы планеты.



Последний завод по выпуску этилированного бензина закрылся в Алжире, сообщила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.
По ее словам, пишет Sputnik, спустя почти 100 лет токсичный "свинцовый" бензин больше не используется нигде в мире.

Представитель ООН назвала запрет на использование и производство данного вида топлива знаковым событием для защиты природы планеты.

"Успешное соблюдение запрета на этилированный бензин является огромной вехой для глобального здоровья и нашей окружающей среды", – сказала Андерсен.

Этилированный бензин – самый опасный вид автотоплива: в нем в качестве присадки применяется тетраэтилсвинец. При работе двигателя в месте с выхлопными газами выделяется свинец и оседает в почве. Позже он "мигрирует" с водой и продуктами питания, вызывая у людей тяжелые заболевания сердца, мозга и других органов.

До последнего времени этилированный бензин использовался наиболее бедными странами мира - Афганистаном, Иорданией, Тунисом, Ираком, Марокко, Северной Кореей и другими. Однако и они уже отказались от применения данного вида топлива.
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