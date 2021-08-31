В банкоматах Беларуси появились редкие купюры номиналом в 200 рублей. Где есть шанс получить такую банкноту?

Ранее заявлялось, что банкноты крупных номиналов в 200 и 500 рублей можно получить только в кассах банков. И то, в случае необходимости.