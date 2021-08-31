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В банкоматах Беларуси появились редкие купюры номиналом в 200 рублей. Где есть шанс получить такую банкноту?

Ранее заявлялось, что банкноты крупных номиналов в 200 и 500 рублей можно получить только в кассах банков. И то, в случае необходимости.

 
 
Теперь же  Нацбанк порекомендовал загружать их и в банкоматы. Но не все, а только в те, где наблюдается повышенный спрос на наличные. К примеру, в крупных ТЦ, пишет blizko.by со ссылкой на sputnik.by.
 
Кстати, на купюре номиналом в 200 белорусских рублей  изображен Могилевский областной художественный музей имени Масленикова, а на «пятисотке» — Национальная библиотека Беларуси. 
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