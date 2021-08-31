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Сервис "Е-доставки" поглотил конкурента

Сервис экспресс-доставки продуктов «Ямигом», принадлежащий «Е-доставке», поглотил конкурента, развивавшегося под маркой «Бегу». Сумму сделки стороны не раскрывают.


Сервис «Бегу» известен на рынке с августа 2020 года, его основал предприниматель Ян Ярош. Бизнес-идея сервиса была заимствована у доставки еды «Самокат», пишет Officelife.media, гарантирующей исполнение заказа за 15 минут с момента оформления. По признанию Яроша, подготовка старта своего проекта заняла 8 месяцев и стоила почти $200 тыс.

Организаторы так описывали свою модель: «Мы принимаем заказ через мобильное приложение. Кладовщик получает уведомление и сразу идет собирать заказ, который затем передается курьеру. И как только курьер выходит со склада, вам приходит уведомление, что он в пути. Всего 15 минут».

Сервис «Ямигом» запущен интернет-магазином «Евроопта» в июне и сначала назывался Migom-dostavka.by и действовал лишь в некоторых районах Минска. Постепенно сервис развился во всех районах столицы и был переименован в «Ямигом». Стандарт услуги доставки — до 20 минут с момент оформления.
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