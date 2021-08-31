До $ 1,4 млрд увеличился экспорт компьютерных услуг
Белстат сообщает, что отечественные IT-компании увеличили экспорт компьютерных услуг в первом полугодии на 21% к аналогичному периоду 2020 года, до $1,443 млрд.
При этом на долю IT-услуг приходится 29,9% всего сектора.
Ранее сообщалось, пишет Officelife.media, что экспорт услуг ИКТ в 2020 году составил $2,685 млрд (это 30% экспорта всех услуг), при этом доля экспорта компьютерных услуг достигла $2,5 млрд.
Более 40% экспорта услуг резидентов ПВТ приходится на США. Далее с большим отрывом следуют Кипр (10,7%), Великобритания (7,1%) и Россия (4,4%).
08:29 31/08/2021
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