Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона.





"Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе - около 50 млрд кубических метров в год", - сказал на 24-й газовой конференции Gazterm Макогон.





По его словам, Польша имеет планы по развитию терминалов сжиженного природного газа (СПГ), балтийскому газопроводу и коннекторов с соседями. В свою очередь Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой газотранспортной системой, которая соединена с семью странами.





"С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы", - подчеркнул глава ГТС Украины.





В качестве предпосылок создания украинско-польского газового хаба Макогон отметил:





увеличение гарантированных мощностей;

возможность использования украинских подземных хранилищ;

координация усилий для реализации плана декарбонизации;

противостояние внешним вызовам.







