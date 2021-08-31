



"Необходимо усилить антимонопольные меры и проводить более интенсивную политику по созданию справедливой конкуренции, - говорит председатель Си. - Нужно предоставить более обширное пространство для развития всех участников рынка, особенно это касается предприятий малого и среднего бизнеса".





По словам Си Цзиньпина, пишет Haqqin.az, компетентные государственные органы Китая должны содействовать формированию в стране высокоэффективных механизмов рыночной экономики социалистического типа. "Следует уделять большое внимание стратегии по повышению всеобщего благосостояния", - подчеркнул он.



