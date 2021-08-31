



В индустриальном парке «Великий камень» 30 августа зарегистрирован 74-й резидент — ООО «Бел Шэнкэжуй». Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе индустриального парка.





Учредитель нового резидента — «Шэньчжэнь Шэнкэжуй торгово-промышленная компания».





— В качестве источника энергии в электросамокате будут использоваться тройные литиевые батареи небольшого веса. Благодаря мобильному приложению можно будет получать данные о поездке. Продукция нового резидента Китайско-Белорусского индустриального парка будет поставляться на рынки Китая, России, Европы и США, — уточнили в пресс-службе.





Отметим, в «Великом камне» реализуются проекты 74 резидентов с учредителями из 13 стран (Китая, Германии, США и др.). Около половины из них уже запустили производства, что позволило создать свыше 1,66 тыс. рабочих мест.





По словам главы администрации Китайско-Белорусского индустриального парка Александра Ярошенко, в развитие «Великого камня» всеми участниками уже вложено более 670 млн долларов. При этом доля бюджетных вложений составила 5 %, или около 31 млн долларов, которые были направлены на инфраструктуру.