В итоге белорусским частникам пришлось создавать собственные ниши, в большинстве из которых конкуренция со стороны госструктур сегодня сведена к минимуму.





Какие отрасли за тридцать лет создал и развил частный бизнес и в каких нишах у него преимущество перед государственными конкурентами, в рамках спецпроекта «Тридцать лет вопреки» исследовало Завтра твоей страны.





Торговля





Торговая отрасль, пожалуй, единственная крупная ниша из советских времен, в которую массово были допущены частники, и где они сегодня доминируют практически во всех звеньях.





Приватизация бывших советских госторгов, магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания через аренду, навязанная властями трудовым коллективам в 1990-е, не позволила быстро создавать собственников. Импульс этому процессу придал приход в 2000-е в отрасль дистрибуторских структур, которые начали формировать собственные розничные проекты.





Новые игроки уровня «Евроторга», «Табак-Инвеста», «Патио», «Парфюмбытхима» менее чем за десятилетие создали сетевые проекты национального уровня. Они, вытеснив государство, стали ключевыми игроками в большинстве торговых сегментов – в продовольственном ретейле, дрогери, торговле бытовой техникой, мебелью. В некоторых случаях власти были вынуждены даже на законодательном уровне ограничивать масштабирование их бизнеса. Весомая доля государства на сегодняшний день сохраняется только в торговле лекарствами (сеть «Фармаций») и в некоторых сегментах непродовольственного ретейла вроде продажи книжной продукции «(«Белкнига» и областные сети).





IT





Услуги по разработке программного обеспечения, которые с начала 2000-х годов начали массово предлагать заказчикам компании некоторых выпускников радиотеха и БГУ, выросли в одну из самых динамично развивавшихся до лета 2020 года отраслей белорусской экономики. В 2006 году был создан Парк высоких технологий и зарегистрированы его первые резиденты, число которых по состоянию на первое полугодие 2021 года превышало 1 тыс. компаний, а их доля в поступлениях в государственный бюджет составила 2,36%. Из свыше 1 тысячи резидентов ПВТ только около 10 создано с участием государственного капитала.





Главная составляющая этого бизнеса – мозги, для которых практически не важна привязка к конкретному месту. Это обуславливает относительную независимость представителей этой отрасли от государственного регулирования. Льготы, которые предоставлял ПВТ, и имидж Беларуси как важного технологического хаба Восточной Европы до недавнего времени привлекали сюда инвесторов. Но ухудшение экономических условий и намерения государства усилить контроль в отрасли уже привели к серьезному оттоку специалистов и самих IT-компаний из Беларуси.





Приборостроение





Еще одна высокотехнологическая отрасль, в которой частный бизнес занимает доминирующее положение, это приборостроение.





Расположенные на территории советской Беларуси заводы и научные центры, которые были оснащены самыми современными технологиями и укомплектованы лучшими инженерными кадрами со всего Советского Союза, в первые годы независимости страны оказались в глубоком кризисе. Но кризис высвободил огромный интеллектуальный потенциал, носители которого пошли в частный бизнес и, в частности, в такую отрасль, как приборостроение.





В отрасли с советских времен осталось несколько успешных государственных структур, в основном связанных с военно-промышленным комплексом. Но в «мирном» сегменте первые роли принадлежат частным научно-промышленным компаниям, зачастую занимающим лидирующие позиции на мировом рынке. В их числе, например, такие бизнесы, как «Полимастер», Yukon Advanced Optics Worldwide, «Регула», «Адани».





Е-commerce





Онлайн-ретейлеры, маркетплейсы и компании, оказывающие разного рода услуги в интернете, это тоже зона ответственности в основном частного бизнеса.





Направление, объединяемое понятием e-commerce, начало активно формироваться во второй половине 2010-х годов. И у госструктур тут просто не оказалось мобильности, интереса и компетенций, чтобы серьезно поучаствовать в этом процессе.





Практически во всех нишах электронной коммерции ведущие роли принадлежат или местным, или иностранным частным компаниям. Среди крупнейших белорусских бизнесов выделяются 21vek.by, «Е-Доставка», холдинг Романа Сущинского («БиСмарт» и др.), Onliner.by и другие.





Пластмассовое производство





Еще одна практически полностью частная отрасль, незаслуженно обделяемая вниманием экспертов и журналистов, это производство различных пластмассовых изделий.





За тридцать лет усилиями частного бизнеса в Беларуси был создан настоящий кластер производителей пластмассовой тары для различных отраслей экономики. На протяжении многих лет эта продукция входит в первую двадцатку важнейших экспортных товаров страны. По итогам 2020 года, она, например, опередила по объему экспорт тракторов, сельскохозяйственной техники, автозапчастей и практически сравнялась с производством сливочного масла.





Многие частные компании, работающие в этой нише, выросли в международные холдинги и делают инвестиции за рубежом, как «Леан Групп» (в России) и Ultraplast (в Латвии). За границей (в России и Турции) расположены фабрики еще одного представителя этой отрасли — производителя пластмассовых игрушек кобринской компании «ПП Полесье».



