По данным Белстата, товары и платные услуги за 7 месяцев выросли в цене почти на 6%. Морковь за этот период подорожала в 3 раза, а свекла — почти в 3,2, сообщает Национальный статистический комитет. Белокочанная капуста за 7 месяцев стала дороже в 2,1 раза, картофель — на 77,1%, а репчатый лук — на 68,2%.





Профсоюзы подтверждают рост цен на плодоовощную продукцию. Однако, по их подсчетам, скачок стал еще более значительным. Организации утверждают, что в столице, например, только за июнь свекла подорожала на 263%, а картофель — на 188%. А по сравнению с показателями конца 2019 года свекла подорожала на целых 658%.





Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун рассказал, что отпускные цены в белорусские торговые сети не увеличились: «Мы на торговые сети влияния почти не имеем. Влияет МАРТ. Вопрос с ценами мы уже неоднократно поднимали, что и огурцы, и томаты мы поставляем дешевые, а в магазине они лежат по очень высокой цене. То есть сельхозпроизводитель продал этот товар дешевле, хотя понес большие затраты на его выращивание, чем торговая сеть, выложив его на прилавок».





Почему вся плодоовощная продукция так взлетела в цене? «Филин» разбирался вместе со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом.





— Цены поднимают торговые сети. У нас в стране традиционно есть списки товаров, на которые цены регулируются и не регулируются. В начале года список регулируемых цен в Беларуси активно расширялся. Эксперты сразу предупреждали, что одним из явных последствий может стать дефицит товаров, цены на которые регулируются, а также дополнительный рост цен на остальные товары.





И когда речь идет о сильно подорожавших овощах или фруктах — это как раз о ценах, которые не регулируются МАРТом. Поскольку на многие товары цены поднимать нельзя, ритейлерам приходится по ним искусственно ограничивать рентабельность и доходность. Иначе говоря, для того, чтобы просто сохранить свою общую рентабельность, продавцы вынуждены повышать цены на те товары, которые не попали под жесткий контроль.





А могут ли поставщики товаров поднять цены?





— Закупочные цены для сельхозпроизводителей у нас регулируются полностью. И этой проблеме не один десяток лет. Поэтому кто-то работает себе в убыток, кто-то — с минимальной рентабельностью. Регулирование закупочных цен лежит в основе нашего сельхозпроизводства, эта идеология давно не менялась и пока не слышно, чтобы планировали как-то ее оптимизировать.





Профсоюзы активно мониторят ситуацию, пробуют до кого-то достучаться. Власти могут устроить какой-нибудь показательный разнос, показательное снижение цен. На самом деле, лучше от этого никому не будет. Искусственное занижение приведет к тому, что товара либо опять не станет на прилавках, либо торговля будет пытаться зарабатывать на чем-то другом.





Получается, что чем больше цен регулируется, тем сильнее надо повышать цены на то, что еще не регулируется. Может начать складываться впечатление, что торговля — это какие-то «жирные коты». Однако, мы периодически слышим, что в торговле опять происходит недостаток «оборотки», они плохо расплачиваются с поставщиками, также звучат истории о банкротстве сетей, слухи об их перепродаже.





Что называется, «нет дыма без огня». Учитывая то, как много говорится о проблеме вокруг ритейлеров, нет ощущения, что они там сильно жируют, завышая цены. Скорее всего, для них это вынужденный шаг с учетом тяжелой экономической ситуации.



